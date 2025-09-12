В курганских лесах собирают урожай грибов
В лесах у села Введенское недалеко от Кургана любительница «тихой охоты» собрала несколько ведер грибов. Об этом женщина рассказала в соцсети.
«Возле села Введенского набрали груздей, лисичек, обабков и белых грибов. Прямо в лесу сфотографировали урожай — пять ведер», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее курганцы нашли грибные места на Старом Просвете и в поселке Чистопрудный. Там появились грузди и маслята.
