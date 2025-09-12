12 сентября 2025

Грузди, обабки, лисички и белые грибы: рядом с Курганом женщина похвасталась лесным урожаем. Фото

Рядом с Курганом женщина собрала пять ведер отборных грибов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В курганских лесах собирают урожай грибов
В курганских лесах собирают урожай грибов Фото:

В лесах у села Введенское недалеко от Кургана любительница «тихой охоты» собрала несколько ведер грибов. Об этом женщина рассказала в соцсети.

«Возле села Введенского набрали груздей, лисичек, обабков и белых грибов. Прямо в лесу сфотографировали урожай — пять ведер», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Ранее курганцы нашли грибные места на Старом Просвете и в поселке Чистопрудный. Там появились грузди и маслята. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесах у села Введенское недалеко от Кургана любительница «тихой охоты» собрала несколько ведер грибов. Об этом женщина рассказала в соцсети. «Возле села Введенского набрали груздей, лисичек, обабков и белых грибов. Прямо в лесу сфотографировали урожай — пять ведер», — сообщается в паблике грибников Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Ранее курганцы нашли грибные места на Старом Просвете и в поселке Чистопрудный. Там появились грузди и маслята. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...