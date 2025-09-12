12 сентября 2025

Сейм Польши лишил неработающих украинцев соцвыплат

Сейм Польши принял закон, ограничивающий доступ неработающих граждан Украины к социальным выплатам. Теперь они смогут получать семейные пособия и пользоваться государственной медициной только при условии официальной занятости на территории республики. Об этом сообщили в канцелярии парламента.

«Согласно документу, семейные пособия или доступ к государственной службе здравоохранения доступны только иностранцам, которые профессионально активны в Польше», — процитировало информацию Сейма РИА Новости. По сведениям издания, хотя в тексте закона употребляется обобщающее понятие «иностранцы», изменения в первую очередь коснутся граждан Украины.

Новый документ также продлевает срок легального пребывания украинских беженцев в Польше. Теперь он действует до марта 2026 года.

Ранее Польша наложила вето на закон о социальных выплатах неработающим украинцам. После начала российской спецоперации прибывшие в страну получали право на ряд социальных льгот. Ключевой мерой поддержки было ежемесячное пособие в размере 800 злотых (около 200 долларов) на каждого ребенка. Закон имел временный характер и продлевался каждые полгода.

