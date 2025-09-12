Окна разбиты в жилом доме в Кургане
В одной из квартир в доме на улице Зорге в Кургане выбили стекла, их осколки могут упасть на прохожих. Об этом рассказали горожане. Разбитые окна находятся прямо над известным рестораном.
«На улице Зорге в доме №35 выбиты стекла в квартире на третьем этаже. Часть стекол могут упасть на головы прохожим», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».
В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
