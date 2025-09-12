12 сентября 2025

Курганцев напугали разбитые окна в квартире над популярным рестораном. Фото

Окна разбиты в жилом доме в Кургане
Окна разбиты в жилом доме в Кургане

В одной из квартир в доме на улице Зорге в Кургане выбили стекла, их осколки могут упасть на прохожих. Об этом рассказали горожане. Разбитые окна находятся прямо над известным рестораном.

«На улице Зорге в доме №35 выбиты стекла в квартире на третьем этаже. Часть стекол могут упасть на головы прохожим», — сообщается в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте».

В мэрию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. 

