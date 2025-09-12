12 сентября 2025

Жительница Первоуральска украла у родителей 100 тысяч под предлогом выпускного. Фото

Инцидент произошел в школе №15
Инцидент произошел в школе №15

Жительница Первоуральска (Свердловская область) обманула родителей одноклассников своей дочери, собрав с них почти 100 тысяч якобы на организацию выпускного. О том, какое наказание женщина получила за кражу, рассказали в прокуратуре региона.

«В результате умышленных действий обвиняемой потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму свыше 97 тысяч рублей. Женщина вину в совершении инкриминируемого деяния признала в полном объеме», — рассказали в telegram-канале пресс-службы ведомства.

Свердловчанка предложила другим родителям сдать ей деньги на организацию досуга в парке виртуальной реальности, выпускные альбомы и ленты выпускников для четвероклассников. Средства женщина собирала с ноября 2024 по май 2025 года.

Первоуральский горсуд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на шесть месяцев. Также виновная будет обязана выплатить пострадавшим всю сумму причиненного материального вреда.

Ранее в Свердловской области уже рассматривались дела о хищении средств, собранных на организацию мероприятий для детей. Так, в апреле 2024 года была задержана экс-глава регионального отделения «Движения первых» Наталья Ермаченко, которую обвинили в хищении 4,7 млн рублей, предназначенных для воспитательных проектов. Суд приговорил ее к 3,5 годам колонии, а вопрос конфискации средств был направлен на новое рассмотрение.

Осужденная за мошенничество мать четвероклассницы
Осужденная за мошенничество мать четвероклассницы
Фото:

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле?

