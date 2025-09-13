«Восточный часовой»: что известно о начале масштабной операции НАТО у границ России

НАТО начинает операцию «Восточный часовой» после падения дронов в Польше

13 сентября 2025 в 07:43 Размер текста - 17 +

НАТО начнет операцию «Восточный часовой» после падения БПЛА в Польше Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета В воздушное пространство Польши вторглись дроны НАТО намерена запустить операцию под названием «Восточный часовой» в ответ на недавний инцидент с беспилотниками на территории Польши. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте. По его словам, основная задача новой операции заключается в укреплении оборонительных возможностей восточного крыла организации. Активная фаза военных мероприятий стартует в ближайшее время и будет осуществляться с задействованием различных ресурсов государств-членов НАТО. Что известно об операции «Восточный часовой», которую проводит Североатлантический альянс, — в материале URA.RU. Поддержка 46 стран: голосование за операцию НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Польша признала, что вторгшиеся в ее воздух БПЛА, летели и с Украины: что известно о скандальном инциденте В пятницу, 12 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке западные партнеры выступили с совместным заявлением, в котором Россия обвинялась в якобы нарушении воздушного пространства Польши с помощью беспилотников. Документ был оглашен замминистра иностранных дел Польши Марцином Босацким и получил поддержку 46 стран-членов ООН, а также делегации Евросоюза. При этом в ООН состоят 193 страны, большинство из которых не поддержали обвинения в адрес РФ. В заявлении отмечалось, что действия Москвы расцениваются как «акт эскалации, провокация и нарушение норм международного права и Устава ООН». К списку государств, поддержавших заявление, вошли США, Канада, страны Евросоюза, Украина, Грузия, Япония, Республика Корея и другие. В то же время большинство стран—членов ООН, в том числе представители крупных государств Азии, Африки и Латинской Америки, предпочли воздержаться от выражения поддержки. США выразили решимость отстаивать территориальную целостность Польши и других членов НАТО. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что технические возможности беспилотников не позволяли им проникнуть на территорию Польши. Китай, Индия и ряд других государств призвали к проявлению сдержанности и не стали поддерживать обвинения в адрес Москвы. «Восточный часовой»: начало операции Лишь 46 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Chase W. Drayer Вслед за инцидентом с беспилотниками Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный часовой». На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что противодействие агрессии и обеспечение безопасности всех государств-членов альянса остаются приоритетными задачами, а укрепление восточного рубежа рассматривается как ключевое направление деятельности. По словам Рютте, запуск инициативы «Восточный часовой» направлен на дальнейшее усиление позиций НАТО на востоке Европы. В рамках операции планируется нарастить военное присутствие стран-участниц альянса в Восточной Европе. В мероприятиях задействованы воинские контингенты Дании, Германии, Франции, Великобритании и ряда других государств. Польша заручилась поддержкой партнеров: Франция направила три истребителя Rafale, Великобритания предоставила звено Eurofighter Typhoon, Чехия перебросила на помощь три вертолета Ми-17 и около сотни военнослужащих, Швеция выделила авиационную технику и комплексы противовоздушной обороны. Нидерланды усилили свою группировку, направив дополнительно 300 военнослужащих, а также развернув системы Patriot и средства борьбы с беспилотниками. Германия удвоила число истребителей Eurofighter, патрулирующих польскую границу. Кроме того, Литва и Эстония объявили о намерении увеличить численность своих подразделений в рамках натовских миссий. Одновременно с этим польские власти заявили о временном закрытии границы с Беларусью на период проведения российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые завершатся 16 сентября. Варшава отметила, что эти меры «продиктованы необходимостью предотвращения возможных инцидентов и защиты объектов критической инфраструктуры». В свою очередь, представители России и Беларуси подчеркнули, что учения носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для соседних стран. Инцидент в Польше Перед началом операции НАТО «Восточный часовой» в Польше произошел инцидент с беспилотниками. Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о вероятном нарушении воздушного пространства страны в ночное время, заявив, что ответственность за это несут якобы «российские беспилотники». Вслед за этим инцидентом европейские государства выступили с призывом усилить антироссийские санкции, расценив произошедшее как недопустимое. Помимо этого, польские власти обратились к НАТО с просьбой о задействовании статьи 4 Североатлантического договора. Почему Россия тут ни при чем НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Появились доказательства вины Украины в атаке дронов на Польшу Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские беспилотники обладают максимальной дальностью полета до 700 километров, что исключает возможность их достижения территории Польши. В Минобороны РФ уточнили, что удары были нанесены исключительно по целям, расположенным на территории Украины. В Москве выразили готовность к проведению консультаций с польской стороной, подчеркнув, что предъявляемые обвинения используются исключительно для обоснования наращивания военного контингента НАТО в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководители Евросоюза и НАТО регулярно выдвигают обвинения в адрес России относительно провокаций, не предоставляя при этом убедительных доказательств. Помимо прочего, глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что часть дронов прибыла на территорию страны с Украины.

