Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины. При этом польские лидеры, а также их союзники по ЕС и НАТО обвинили Россию во вторжении в воздушное пространство Польши. Москва уже озвучила свою позицию в ООН и уточнила характер инцидента. Подробности о произошедшем и самые свежие детали о происшествии — в материале URA.RU.
Что произошло
В утреннем заявлении 10 сентября представители оперативного командования вооруженных сил Польши сообщили о нейтрализации ряда воздушных объектов, классифицированных как беспилотные летательные аппараты, которые пересекли границы воздушного пространства страны. Как уточняется в официальном сообщении, дроны нарушили воздушные рубежи Польши в ночное время, когда на территории Украины была введена воздушная тревога. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения сбитых аппаратов.
В ответ на данные инциденты было принято решение о временном закрытии воздушного пространства над частью польской территории, включая зону над столичным аэропортом имени Фредерика Шопена в Варшаве. Полиция Люблинского воеводства проинформировала об обнаружении одного из уничтоженных беспилотников в селе Чоснувка, расположенном примерно в 30 километрах от границы с Беларусью. Кроме того, окружная прокуратура города Замостье сообщила о нахождении обломков еще одного сбитого дрона на кладбище в населенном пункте Чесьники на юго-востоке страны, примерно в 40 километрах от украинской границы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что польские военные силы ликвидировали три из девятнадцати беспилотников, вторгшихся в национальное воздушное пространство. По словам главы правительства, случаи нарушения границ фиксировались на протяжении всей ночи — с 23:30 9 сентября (00:30 мск 10 сентября) до 06:30 (07:30 мск) 10 сентября.
Каковы последствия
Министр энергетики Польши Милош Мотыка сообщил, что объекты энергетической инфраструктуры страны не были повреждены после залета беспилотных летательных аппаратов в польское воздушное пространство и последующих мер по их обезвреживанию. В ходе операции по уничтожению БПЛА была зафиксирована частичная порча крыши жилого дома в населенном пункте Вырыки, расположенном вблизи границы с Украиной и Белоруссией.
Представители местных органов власти уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Как заявили в региональной прокуратуре, анализ обломков беспилотников, обнаруженных на территории Люблинского воеводства, не выявил следов взрывчатых веществ.
Польские власти сразу же обвинили Россию
Премьер-министр Польши Дональд Туск охарактеризовал инцидент как «крупномасштабную провокацию». По его словам, это первый случай, когда «российские дроны были сбиты над территорией государств — членов НАТО», однако официальные данные о происхождении обнаруженных обломков БПЛА пока отсутствуют.
Глава правительства сообщил, что уведомил генерального секретаря НАТО Марка Рютте о ночном уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. В связи с произошедшим премьер-министр созвал внеочередное заседание кабинета министров.
Президент Польши Кароль Навроцкий также инициировал срочное совещание в Совете национальной безопасности с участием главы правительства. Навроцкий проинформировал, что польские власти обсудили возможность задействования статьи 4 Североатлантического договора, которая предусматривает проведение консультаций с союзниками по вопросам безопасности. Руководитель Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич уточнил, что реализация этого механизма во многом зависит от позиции польского премьера и партнеров по альянсу.
Дональд Туск заявил, что Польша официально обратилась к НАТО с просьбой о применении статьи 4 договора в связи с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками. Он подчеркнул, что соответствующее решение было принято совместно с президентом Навроцким. В рамках предусмотренных статьей 4 консультаций Варшава намерена обратиться к союзникам за дополнительной поддержкой для своих военно-воздушных сил и систем противовоздушной обороны на восточных рубежах страны, добавил Туск.
Какой была реакция НАТО и ЕС в итоге
Руководитель внешнеполитической службы Европейского союза Кая Каллас заявила, что проникновение беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Польши было преднамеренным. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник, Североатлантический альянс не рассматривает данный инцидент как акт агрессии против Польши. По данным источника, впервые для реагирования на потенциальную угрозу были привлечены самолеты НАТО.
Также отмечается, что средства противовоздушной обороны НАТО типа Patriot зафиксировали передвижение беспилотников с помощью радиолокационных систем, однако огонь по ним не открывался. В операции принимали участие, в частности, польские истребители F-16, нидерландские F-35, а также итальянские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.
Официальный представитель НАТО Эллисон Харт подтвердила, что для противодействия проникновению беспилотных аппаратов в Польше были использованы системы ПВО. При этом она не уточнила, к какой стране принадлежат зафиксированные беспилотники. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил по итогам консультаций с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и лидерами ряда европейских государств, что европейские союзники предложили Варшаве меры по усилению противовоздушной обороны республики.
В МИД Польши заявили, что дроны прилетели и с территории Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве были зафиксированы беспилотники, прибывшие не только из Белоруссии, но и с территории Украины. Об этом Сикорский заявил 12 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Трансляцию мероприятия вел телеканал TVP Info.
По словам главы польского МИД, польские военные службы зафиксировали пролеты дронов с разных направлений. «Эти дроны влетели в наше воздушное пространство не только с Украины. Но и из Белоруссии», — подчеркнул Сикорский, отвечая на вопросы о безопасности границ и инцидентах с беспилотниками. Министр отметил, что польская сторона внимательно отслеживает полеты всех воздушных объектов в приграничных районах и работает над совместным реагированием на подобные случаи.
В ходе пресс-конференции представители Польши и Украины обсудили вопросы противодействия угрозам гибридного характера, включая несанкционированные полеты беспилотников. По данным польских военных, в последние недели случаи появления дронов у границы участились. Варшава запросила дополнительную информацию у Киева и Минска по каждому инциденту и усилила патрулирование вдоль восточных рубежей страны.
Позиция России по поводу скандальных обвинений
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 12 сентября на заседании Совета Безопасности ООН уличил власти Польши в необоснованных обвинениях в адрес Москвы из-за инцидента с беспилотниками. Об этом сообщает пресс-служба российского постпредства при ООН. По словам Небензи, несмотря на отсутствие доказательств, Варшава публично возложила ответственность за случившееся на Россию, тогда как сами польские власти признали возможность проникновения дронов с территории Украины.
«Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», — заявил Василий Небензя, выступая на заседании.
Российский дипломат подчеркнул, что Москва не заинтересована в эскалации напряженности с Польшей и призвал к объективному разбирательству по факту инцидента. Он напомнил, что любые обвинения должны основываться на проверенных фактах, а не на политических заявлениях. В пресс-службе российского постпредства также отметили, что Россия призывает к сотрудничеству всех заинтересованных сторон для выяснения истинных причин происшествия и недопущения дальнейших спекуляций на эту тему.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.