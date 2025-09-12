Избирательные участки открыты: онлайн-трансляция второго дня выборов свердловского губернатора

В Свердловской области стартовал второй день голосования на выборах губернатора. Участки по всему региону вновь открыли свои двери для граждан в 8:00 по местному времени. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, информируя о ключевых событиях и значимых моментах избирательного процесса.
08:00 В 2025 году в Свердловской области на должность губернатора выдвинуты представители различных политических сил. Среди зарегистрированных кандидатов — временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер (партия «Единая Россия»), депутат Государственной думы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты областного парламента Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), а также Рант Краев («Новые люди»).
08:07 «Выборы начались спокойно, обстановка на участках доброжелательная и открытая. Главное для меня — активное участие в наблюдении представителей политических партий. Это обеспечит всестороннюю прозрачность выборов для общественности и позволит избежать возможных нарушений», — отметила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
08:28 Тем временем корреспонденты агентства активно работают на избирательных участках, освещая ход выборов. Так, журналистка Дарья Рябова утром посетила школу No18 в Чкаловском районе, где расположены сразу три участка для голосования. Согласно данным, полученным на месте, за вчерашний день все эти три участка посетили 424 избирателя. Среди них были как те, кто пришел впервые воспользоваться своим избирательным правом, так и опытные участники. В частности, свои голоса впервые отдали двое 18-летних граждан, только что получивших право выбора. Помимо этого, участок посетил пожилой мужчина 1938 года рождения.
