У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой семь баллов произошел у побережья Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН. Сейсмособытие зафиксировано в 10:42 по местному времени на глубине 47 километров. В регионе объявлена угроза цунами.
«Землетрясение произошло ... на глубине 47 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 7.0», — написали в telegram-канале МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на РАН. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 114 километрах к востоку от Петропавловска-Камчатского.
По данным службы, землетрясение ощущалось в ряде населенных пунктов региона. В отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов сила толчков достигала шести баллов по шкале MSK-64. Эвакуация населения не проводилась.
В начале сентября на территории Камчатского края было зарегистрировано землетрясение с магнитудой шесть баллов. Сейсмическая активность была отмечена в 23:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания очага составила 18,2 километра.
