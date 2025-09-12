12 сентября 2025

Текслер обратился к челябинцам в честь Дня города. Видео

Губернатор Текслер поздравил челябинцев с Днем города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер выразил уверенность, что совместная работа позволит сделать город еще более комфортным для жизни
Алексей Текслер выразил уверенность, что совместная работа позволит сделать город еще более комфортным для жизни Фото:
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города. Видео-поздравление он записал 13 сентября в своем telegram-канале.

«Наш город активно развивается. И, уверен, мы продолжим делать его лучше. Но самая главная ценность — это, конечно, вы жители Челябинска. Желаю каждому из вас всего самого самого наилучшего: здоровья, чтобы все получалось. А нашему любимому городу — развития. Будем делать вместе все для этого. С Днем города», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона записал обращение из района ЧТЗ, где прошло его детство. В своем сообщении губернатор отметил, что у каждого жителя Челябинска есть особое место, связанное с теплыми воспоминаниями о семье и друзьях. 

Челябинск празднует 289-летие 13 сентября. Фейерверк начнется в десять часов вечера часа. После этого у горожан будет возможность добраться до дома на общественном транспорте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города. Видео-поздравление он записал 13 сентября в своем telegram-канале. «Наш город активно развивается. И, уверен, мы продолжим делать его лучше. Но самая главная ценность — это, конечно, вы жители Челябинска. Желаю каждому из вас всего самого самого наилучшего: здоровья, чтобы все получалось. А нашему любимому городу — развития. Будем делать вместе все для этого. С Днем города», — отметил Алексей Текслер. Глава региона записал обращение из района ЧТЗ, где прошло его детство. В своем сообщении губернатор отметил, что у каждого жителя Челябинска есть особое место, связанное с теплыми воспоминаниями о семье и друзьях.  Челябинск празднует 289-летие 13 сентября. Фейерверк начнется в десять часов вечера часа. После этого у горожан будет возможность добраться до дома на общественном транспорте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...