Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Челябинска с Днем города. Видео-поздравление он записал 13 сентября в своем telegram-канале.
«Наш город активно развивается. И, уверен, мы продолжим делать его лучше. Но самая главная ценность — это, конечно, вы жители Челябинска. Желаю каждому из вас всего самого самого наилучшего: здоровья, чтобы все получалось. А нашему любимому городу — развития. Будем делать вместе все для этого. С Днем города», — отметил Алексей Текслер.
Глава региона записал обращение из района ЧТЗ, где прошло его детство. В своем сообщении губернатор отметил, что у каждого жителя Челябинска есть особое место, связанное с теплыми воспоминаниями о семье и друзьях.
Челябинск празднует 289-летие 13 сентября. Фейерверк начнется в десять часов вечера часа. После этого у горожан будет возможность добраться до дома на общественном транспорте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!