Дмитрий Губерниев поздравил Салехард с юбилеем
новость из сюжетаПразднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог прилететь на юбилей Салехарда. Он записал видеообращение к горожанам, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.
«Мой дорогой, родной, любимый Салехард. Феноменальный город-труженик, который уже 430-лет стоит в условиях вечной мерзлоты и горячих сердец. Поздравляю всех жителей и гостей города. Салехард прекрасен, я люблю Салехард, каждый раз приезжаю с радостью и всех зову в этот город. С праздником, с юбилеем», — сказал Дмитрий Губерниев в обращении к горожанам.
