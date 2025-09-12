12 сентября 2025

Дмитрий Губерниев не приедет на День города Салехарда. Видео

Губерниев поздравил Салехард с 430-летием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Губерниев поздравил Салехард с юбилеем
Дмитрий Губерниев поздравил Салехард с юбилеем Фото:
новость из сюжета
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог прилететь на юбилей Салехарда. Он записал видеообращение к горожанам, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы.

«Мой дорогой, родной, любимый Салехард. Феноменальный город-труженик, который уже 430-лет стоит в условиях вечной мерзлоты и горячих сердец. Поздравляю всех жителей и гостей города. Салехард прекрасен, я люблю Салехард, каждый раз приезжаю с радостью и всех зову в этот город. С праздником, с юбилеем», — сказал Дмитрий Губерниев в обращении к горожанам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев не смог прилететь на юбилей Салехарда. Он записал видеообращение к горожанам, сообщает пресс-служба администрации окружной столицы. «Мой дорогой, родной, любимый Салехард. Феноменальный город-труженик, который уже 430-лет стоит в условиях вечной мерзлоты и горячих сердец. Поздравляю всех жителей и гостей города. Салехард прекрасен, я люблю Салехард, каждый раз приезжаю с радостью и всех зову в этот город. С праздником, с юбилеем», — сказал Дмитрий Губерниев в обращении к горожанам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...