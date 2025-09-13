«12 часов отдавать себя учебе»: Володин заявил о чрезмерной нагрузке школьников

Чрезмерная учебная нагрузка школьников не позволяет им полноценно заниматься в секциях и кружках, а домашние задания зачастую выполняются лишь формально. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, министерство просвещения рекомендует школьникам тратить на домашнюю работу не более 3,5 часов в день, однако эти рекомендации не являются обязательными.
«Исходя из этого, получается, что фактически ученик совокупно с небольшим отдыхом и с учетом дороги до школы и обратно около 12 часов должен отдавать себя учебе. А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет», — написал председатель Госдумы в своем канале в мессенджере MAX.
Володин добавил, что высокая учебная загруженность негативно влияет на здоровье и социализацию детей. Депутат также отметил, что анализ комитета показал: рекомендации Минпросвещения по расписанию уроков, разработанные в 2025 году, носят необязательный характер. Из-за этого фактическая учебная нагрузка может превышать рекомендованные значения. По мнению председателя Госдумы, проблему необходимо рассмотреть повторно в ближайшее время, чтобы выработать решения по снижению нагрузки на учеников.
Педагог Наталья Савинкина сообщила, что установление норм по объему домашних заданий является значимым шагом. По словам специалиста, выполнение домашних заданий способствует закреплению знаний, полученных на уроках, а также формированию у школьников самостоятельности и ответственности, передает 360.ru. Однако избыточная домашняя нагрузка способна привести к переутомлению и стрессу среди учеников, что негативно сказывается как на их общем самочувствии, так и на атмосфере в семье.
