Появилось видео обстановки после мощного землетрясения на Камчатке

Жители Камчатки сняли на видео землетрясение магнитудой 7,4, которое произошло 13 сентября. Кадры распространились в Сети. На видеоматериалах видно, как вертолет, доставивший сотрудников филиала РАН для модернизации сейсмической станции «Козельский» на одноименном вулкане, оказался в эпицентре подземных толчков.
На других кадрах запечатлены реакции местных жителей на произошедшее событие. По их утверждениям, в районе были отчетливо ощутимы сильные сейсмические толчки. Тем не менее, информация о разрушениях отсутствует.
Ранее у побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой семь баллов. Сейсмическое событие произошло на глубине 47 километров в 10:42 по местному времени. В регионе ввели предупреждение о возможном цунами. По информации специалистов, подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах Камчатского края.
