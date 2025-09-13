Угроза цунами на Камчатке: что известно о новом мощном землетрясении

На Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7

13 сентября 2025 в 09:08 Размер текста - 17 +

У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение Фото: Создано в Midjourney © URA.RU новость из сюжета На Камчатку и Сахалин обрушилось сильнейшее за десятилетия землетрясение В районе побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 7,7 балла. Подземный толчок был зарегистрирован в 10:42 по местному времени, его очаг находился на глубине около 47 километров. В связи с происшествием в регионе объявлено предупреждение о возможном цунами. По информации специалистов, сейсмическая активность ощущалась в ряде населенных пунктов Камчатского края. В отдельных районах Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов интенсивность толчков достигала шести баллов по шкале MSK-64. Проведение эвакуации населения не потребовалось. Что известно о новом землетрясении на Камчатке — в материале URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ На Камчатке произошло землетрясение Мощное землетрясение на Камчатке Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатского полуострова. Об этом информирует камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН в своем telegram-канале. Подземные толчки ощущались в различных населенных пунктах региона. В то же время, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (KVERT), величина магнитуды данного землетрясения достигла 7,7. Согласно сведениям геофизической службы, эпицентр сейсмического события находился в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского, а гипоцентр залегал на глубине 46,8 километра. Предварительная оценка интенсивности колебаний в столице региона достигала шести баллов. На данный момент информации о пострадавших или ущербе не поступало. Подземные толчки вызвали беспокойство среди жителей Петропавловска-Камчатского: многие покинули здания жилых домов, офисов и торговых центров, выйдя на улицы. После мощных толчков специалисты начали обследование объектов социальной инфраструктуры и жилых домов. Все экстренные службы функционируют в режиме повышенной готовности. Не менее 8 афтершоков за сутки В Камчатском крае сейчас продолжается афтершоковая активность, вызванная сильным землетрясением. По данным главного управления МЧС России по региону, за последние 24 часа было зафиксировано восемь новых сейсмических толчков. Магнитуда зарегистрированных афтершоков находилась в диапазоне от 3,7 до 4,9. Помимо сейсмических явлений, специалисты отмечают также возросший уровень активности вулкана Камбальный и еще пяти вулканов, расположенных на территории полуострова. Угроза цунами В регионе объявлена угроза цунами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В связи с землетрясением, зафиксированным в акватории Тихого океана, существует вероятность приближения цунами к побережью региона. В частности, ожидается, что высота волны может составить: до 26 сантиметров в районе Алеутского муниципального округа;

до 37 сантиметров вблизи Усть-Камчатского муниципального округа;

до 9 сантиметров у берегов Петропавловск-Камчатского городского округа. Кроме того, возможен приход волны высотой до 120 сантиметров в район мыса Маячного и на Халактырский пляж. МЧС сообщает, что ожидаемая высота волн, которые могут достичь побережья, остается незначительной. Однако гражданам настоятельно рекомендуется держаться как можно дальше от линии берега. Ни при каких обстоятельствах не следует направляться к морю с целью наблюдать за возможным цунами, поскольку это может представлять угрозу для жизни и здоровья. Толчки на Курилах На Курилах тоже были зафиксированы толчки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Кроме того, у побережья южных Курильских островов также было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По ее словам, 13 сентября в акватории Тихого океана было зафиксировано сейсмическое событие. Эпицентр землетрясения располагался в 87 километрах к югу от села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг находился на глубине 20 километров. Как отметила специалист, жители Шикотана могли ощущать подземные толчки силой до трех баллов. Угрозы возникновения цунами зафиксировано не было. Позже в Северо-Курильском районе был введен режим тревоги из-за угрозы цунами. Как сообщили в 13:37 по сахалинскому времени, в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров, примерно в 537 километрах северо-восточнее города Северо-Курильск. На территории Курильских островов сейсмическая активность не ощущалась. По информации центра цунами, ожидается, что к островам Парамушир и Шумшу в Северо-Курильском районе волна высотой до 0,5 метра достигнет побережья в 15:07 по сахалинскому времени. Афтершоки продлятся до полугода Президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что последствия июльского землетрясения на Камчатке в виде афтершоков могут ощущаться еще в течение шести месяцев. По его словам, основная часть напряжения на участке протяженностью около 500–600 километров была снята, однако вероятность повторных подземных толчков сохраняется. Кроме того, Красников отметил, что в северной и южной частях полуострова сохраняется определенное сейсмическое напряжение. По его оценке, в этих районах не исключено возникновение новых землетрясений в перспективе. Что было в июле НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Как выглядит Камчатка после крупнейшего за 73 года землетрясения: фоторепортаж В конце июля в Камчатском крае после самого мощного за последние десятилетия землетрясения магнитудой 7,9 была объявлена угроза цунами. В Сахалинской области была проведена эвакуация жителей Северо-Курильска из-за землетрясения аналогичной силы. Кроме того, от вулкана Ключевской поднялось облако пепла, которое распространилось в восточном направлении. В Северо-Курильске тогда в результате стихии были повреждены порядка 90% дымоходов в жилых домах. В Петропавловске-Камчатском было зафиксировано обрушение стены одного из детских садов. Помимо этого, цунами, вызванное землетрясением, разрушило объекты портовой инфраструктуры и унесло несколько судов в открытое море.

