Как подготовить теплицу к сезону 2026: советы садовода

Уже с сентября можно начинать готовить теплицы к следующему сезону. В это время во многих регионах урожай уже собран, и в теплицах нужно навести порядок, убрать бочки с водой и подготовить почву к зимовке. Рассказываем, как правильно подготовить теплицу к весне 2026 года, нужно ли удобрять почву и как провести дезинфекцию.
Как подготовить теплицу к новому сезону: инструкция от садовода
В беседе с URA.RU садовод Светлана Самойлова рассказала, что подготовкой теплицы к следующему сезону нужно заниматься сразу после сбора урожая. «Если урожай убран, то тщательно выбирайте все растительные остатки с почвы и дорожек. Хорошо бы вынести и верхний слой почвы хотя бы 10 см», — сообщила эксперт.
После этих процедур специалист рекомендует посеять сидераты: горчицу или рожь. Сидераты следует заделать в почву и накрыть ее пленкой. Лежать она должна лишь до морозов. Перед первыми заморозками эксперт советует убрать пленку, чтобы зимой на почву можно было закидывать снег.
Также нужно зажечь в теплице табачную шашку. Она поможет избавиться от вредителей, которые зимой могут отложить личинки, а весной стать для садоводов неприятным сюрпризом.
«В принципе, это все работы в теплице осенью. Также можно ее помыть, но лучше отложить эту работу на весну, так как за период зимы может прибавиться не мало грязи», — отметила садовод.
Нужно ли удобрять почву в теплице осенью
По словам Светланы Самойловой, осенью, подготавливая теплицу к новому сезону, вносить удобрения в почву не нужно. Специалист считает, что в этом нет особого смысла, так как все удобрения вносятся весной.
«Однако если уж очень хочется удобрить, то возьмите комплексное весеннее, как раз к весне растворится. Осенние удобрения сейчас почве явно ни к чему», — отметила эксперт.
Что делать с бочками и лейками в теплице
В этот период эксперт советует тщательно проверить все бочки и лейки на наличие воды. Если она осталась, то нужно обязательно вылить. «Капельный полив я отсоединяю от бочки и оставляю на земле. Также можно его свернуть в кольцо и оставить в теплице», — рассказала Светлана Самойлова.
Как провести дезинфекцию теплицы — советы Россельхознадзора
В случае, если теплица состоит из окрашенных опор и покрыта пленкой, металлические части конструкции специалисты Россельхознадзора рекомендуют промывать раствором соды. Далее можно обрабатывать поверхность бордосской жидкостью.
«Оцинкованные либо неокрашенные поверхности очищают с применением очень горячей воды. Ее смешивают с 9% столовым уксусом, и затем также подвергают обработке», — говорится в сообщении ведомства.
Для каркасов, изготовленных из ПВХ-труб, целесообразно использовать раствор белизны. Деревянные элементы конструкции очищают раствором хлорки, а после полного высыхания древесины дополнительно пропитывают 7,5% раствором медного купороса и покрывают гашеной известью.
Чем обработать стекла теплицы осенью
В ходе обработки стеклянных поверхностей применяется раствор хозяйственного мыла. Однако допускается использование разбавленного в воде средства для мытья посуды, сообщили в Россельхознадзоре.
«После этого стекло промывают проточной водой и дополнительно обрабатывают 4%-м раствором хлорной извести. Для очистки поликарбоната используют воду под напором, а затем протирают его концентрированным раствором марганцовки», — говорится в сообщении. В случае сильных загрязнений рекомендуется использовать фланелевую ткань, предварительно смоченную в мыльном растворе.
