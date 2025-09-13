Собянин в день рождения Москвы отчитался о достижениях столицы

Москва занимает второе место среди мегаполисов мира по объему валового продукта и переживает вторую волну современной индустриализации. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая на праздновании Дня города в «Зарядье», сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации. Развиваются все сферы экономики, включая промышленные предприятия, транспорт, социальную сферу, креативную индустрию», — сказал Собянин.
К 2026 году в рамках реновации будет переселено 250 тысяч человек из ветхого жилья в современные квартиры. Также за последние годы построено 30% всех дорог за всю историю города и 70% инженерных сооружений (тоннели, мосты, эстакады). Развитие столицы происходит в сложных условиях действующего мегаполиса.
Мэр подчеркнул, что Москва будет продолжать динамично развиваться благодаря экономическому и научному потенциалу, а также трудолюбию жителей. «Мы и впредь будем двигаться вперед такими же темпами, а может еще и большими. Ради России, ради Москвы, ради москвичей», — заявил он. Собянин также отметил, что столица как сердце великой страны должна быть сильной и оставаться лучшим городом планеты, что требует непрерывной работы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин высоко оценил деловые качества мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе визита в концертный зал «Зарядье» глава государства обратился к жителям столицы с поздравлениями по случаю Дня города, передает корреспондент URA.RU с места событий.
