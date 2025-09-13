Власти Финляндии озвучили неприятные последствия от разрыва отношений с Россией

Премьер Финляндии Орпо: экономика страны страдает от разрыва отношений с Россией
Финляндия пострадала экономически от разрыва отношений с Россией, уточнил Орпо
Решение Финляндии о разрыве экономических связей с Россией негативно отразилось на экономике страны. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. По словам главы правительства, после закрытия границы прекратились поставки российского сырья и были заморожены крупные инвестиционные проекты.

«Все приграничные перевозки и торговля остановлены. Авиасообщения нет с Россией. И это создает неопределенность. Все это влияет на то, что рост экономики Финляндии не соответствует желаемому», — подчеркнул министр в интервью финской телерадиокомпании Yle, комментируя решение страны отказаться от торговли с Россией.

Финский премьер заявил, что из-за прекращения трансграничного сообщения в лесную промышленность страны перестали поступать ежегодно около десяти миллионов кубометров древесины из России. Кроме того, по оценке Орпо, компании из Финляндии понесли миллиардные инвестиционные потери, связанные с уходом с российского рынка. Финские предприятия были вынуждены искать новых поставщиков сырья, что привело к росту издержек. Правительство страны ранее уже предупреждало о возможном снижении темпов экономического роста и сокращении рабочих мест в ключевых отраслях.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что по инициативе Хельсинки были разрушены многолетние взаимовыгодные отношения между Россией и Финляндией, что привело к резкому сокращению объема торговли и прекращению промышленного сотрудничества. По его словам, от этого положения страдают прежде всего обычные граждане Финляндии, которые ранее получали преимущества от тесных экономических связей с Россией.

