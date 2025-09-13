Свердловчанам пришли тревожные смс о беспилотниках, в МЧС успокоили. Фото

Сообщения начали приходить с 16:56
Сообщения начали приходить с 16:56

Жителям Свердловской области поступают оповещения о режиме беспилотной опасности от МЧС. На тревожную смску URA.RU пожаловались пользователи мобильного оператора «Билайн». В МЧС же заявили, что информация является недостоверной.

«Внимание! Объявлен режим „Беспилотная опасность“. Возможны ограничения мобильной связи. Телефон экстренных служб 112», — говорится в сообщении от RSCHS, откуда свердловчанам поступают смс с предупреждением о непогоде.

В МЧС, ссылаясь на telegram-канал «Антитеррор Урал», отметили, что информация в оповещении является недостоверной. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Билайн». На момент публикации материала ответ не был получен.

