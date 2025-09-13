Свердловских садоводов предупредили об опасности из-за сбежавшего из СИЗО зека

В Свердловской области садоводы получили предупреждение о возможном появлении беглеца из СИЗО-1 Екатеринбурга Ивана Корюкова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сбежавший может скрываться в садовых товариществах в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, реки Патрушиха и поселка Медный, сообщили в свердловском ГУФСИН.
«Гражданин Корюков Иван*, совершивший побег из СИЗО-1 Екатеринбурга может скрываться на территории садоводческих товариществ (на дачах, приусадебных участках, в прилегающих лесных массивах), расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный, река Патрушиха. Призываем владельцев дачных участков, соблюдая осторожность, проверить сохранность имущества, транспортных средств, домов и построек», — говорится ориентировке, распространяемой представителями ведомства.
Граждан попросили сразу сообщать о взломах, пропаже имущества или встрече с человеком, похожим на разыскиваемого. Если вы видели его, сообщите силовикам по номерам +7 (922) 184-27-66, +7 (343) 359-56-11. ГУФСИН напоминает, что разыскиваемый имеет рост 170–175 см, короткие волосы, щетину и слабозаметную татуировку в виде паутины на правой кисти.
Ранее в ночь на 8 сентября был пойман второй беглец — Александр Черепанов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Парни попали под стражу весной 2023 года — после попытки поджога военкомата. Военный суд приговорил их к долгим тюремным срокам. В изоляторе, скорее всего, они ожидали этапирования. Ночью 1 сентября парни сбежали и скрылись. Силовики объявили их в федеральный розыск. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.
