В Челябинской области водитель погиб, начав обгон под запрещающий знак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной аварии, вероятнее всего, стал обгон в запрещенном для этого месте
Причиной аварии, вероятнее всего, стал обгон в запрещенном для этого месте Фото:

На трассе в Челябинской области водитель не смог «удержать» автомобиль при обгоне. Маневр он совершил на участке, где делать это запрещено. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб, рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На 10-м километре автодороги „Троицк — Степное“ 27-летний водитель, управляя автомобилем „Хонда Аккорд“, при совершении маневра обгон выехал на полосу встречного движения на неразрешенном участке дороги. После он совершил съезд в левый кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, основной причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения при выполнении маневра. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Челябинской области уже происходили похожие аварии — так, 5 сентября в Саткинском районе 48-летний водитель «Фольксваген Туарег» также съехал в кювет и погиб на месте. В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции отмечали нарушение правил дорожного движения как одну из возможных причин трагедии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе в Челябинской области водитель не смог «удержать» автомобиль при обгоне. Маневр он совершил на участке, где делать это запрещено. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб, рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На 10-м километре автодороги „Троицк — Степное“ 27-летний водитель, управляя автомобилем „Хонда Аккорд“, при совершении маневра обгон выехал на полосу встречного движения на неразрешенном участке дороги. После он совершил съезд в левый кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве. По предварительным данным, основной причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения при выполнении маневра. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Ранее в Челябинской области уже происходили похожие аварии — так, 5 сентября в Саткинском районе 48-летний водитель «Фольксваген Туарег» также съехал в кювет и погиб на месте. В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции отмечали нарушение правил дорожного движения как одну из возможных причин трагедии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...