В Челябинской области водитель погиб, начав обгон под запрещающий знак

На трассе в Челябинской области водитель не смог «удержать» автомобиль при обгоне. Маневр он совершил на участке, где делать это запрещено. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водитель погиб, рассказали в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«На 10-м километре автодороги „Троицк — Степное“ 27-летний водитель, управляя автомобилем „Хонда Аккорд“, при совершении маневра обгон выехал на полосу встречного движения на неразрешенном участке дороги. После он совершил съезд в левый кювет и опрокинулся», — рассказали в ведомстве.
По предварительным данным, основной причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения при выполнении маневра. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее в Челябинской области уже происходили похожие аварии — так, 5 сентября в Саткинском районе 48-летний водитель «Фольксваген Туарег» также съехал в кювет и погиб на месте. В обоих случаях сотрудники Госавтоинспекции отмечали нарушение правил дорожного движения как одну из возможных причин трагедии.
