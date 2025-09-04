04 сентября 2025

В Челябинской области водитель врезался в дерево и погиб на месте. Видео

В Саткинском районе Челябинской области 48-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Туарег» при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет, где столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. 

«Управляя автомобилем „Фольксваген Туарег“ при неустановленных обстоятельствах водитель допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла 5 сентября рано утром на первом километре автодороги Сатка-поселок Сибирка. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

В Челябинской области под Усть-Катавом ранее после ДТП пропал 44-летний дальнобойщик Евгений Кудряшов из Чебоксар. Мужчину могли похитить, считает его жена Алена. 

