В Саткинском районе Челябинской области 48-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Туарег» при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет, где столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.
«Управляя автомобилем „Фольксваген Туарег“ при неустановленных обстоятельствах водитель допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием и наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Авария произошла 5 сентября рано утром на первом километре автодороги Сатка-поселок Сибирка. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.
В Челябинской области под Усть-Катавом ранее после ДТП пропал 44-летний дальнобойщик Евгений Кудряшов из Чебоксар. Мужчину могли похитить, считает его жена Алена.
