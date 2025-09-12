12 сентября 2025

В ХМАО более 11 тысяч человек проголосовали досрочно на выборах

В ХМАО завершился этап досрочного голосования
В ХМАО завершился этап досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления. За этот период свой гражданский долг исполнили 11 932 избирателя, что составило 9,34% от общего числа зарегистрированных в избирательных округах граждан. Об этом сообщили в telegram-канале «Избирком Югры».

«Завершился этап досрочного голосования на выборах в органы местного самоуправления Югры», — сказано в сообщении. Голосование проходило как в помещениях участковых избирательных комиссий, так и в отдаленных районах автономного округа.

Каждый бюллетень помещен в отдельный конверт, который был опечатан в присутствии наблюдателей. Конверты размещены в специальных сейфах под охраной полиции с системой видеонаблюдения. В день основных выборов утром члены избирательных комиссий в присутствии наблюдателей вскроют конверты и опустят бюллетени в стационарные ящики для голосования, обеспечив тем самым полный учет всех поданных голосов.

