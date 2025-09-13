Высокая оценка Собянина и лидирующие позиции в космосе: главные тезисы с выступления Путина в Москве

Президент России Владимир Путин посетил столичный концертный зал «Зарядье», где обратился к москвичам с поздравлением к Дню города. Глава государства выделил исключительное значение Москвы, отметив ее второе место среди крупнейших городских экономик на планете.
Помимо этого, Путин поучаствовал в открытии Национального космического центра (НКЦ) вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Подробнее о главных тезисах и визитах российского лидера — в материале URA.RU.
Президент России поздравил жителей Москвы с Днем города
Владимир Путин посетил московский концертный зал «Зарядье», где поздравил жителей столицы с 878-летием города. О визите главы государства сообщил корреспондент URA.RU. В рамках выступления он отметил значимость Дня города и подчеркнул особую роль Москвы, назвав ее лучшим городом на планете.
«По сложившейся традиции в начале осени мы отмечаем день Москвы. И от всей души поздравляю с праздником москвичей», — сказал президент.
Москва заняла второе место среди экономических миров
Москва заняла второе место среди крупнейших городских экономик мира. Такой тезис высказал президент России. По его словам, российская столица уступает только одному мегаполису в глобальном рейтинге по объему экономики. Он объяснил успехи Москвы эффективной работой городских властей и предпринимателей, а также развитием инфраструктуры и благоприятным инвестиционным климатом.
Работу команды мэра Москвы высоко оценили
Владимир Путин высоко оценил работу команды Сергея Собянина, отметив правильную расстановку приоритетов в управлении столицей. Он подчеркнул, что успехи московских властей связаны с умением выделять ключевые направления развития.
«Вопрос в выборе приоритетов. И команде действующего мэра Москвы удается выбирать самое главное, вот на этом и сосредоточивают внимание — и добиваются результатов», — отметил президент.
Путин: Москва всегда была центром притяжения талантов
Российский лидер назвал Москву символом судьбы и исторической миссии государства-цивилизации. Он пояснил, что столица всегда была центром притяжения талантов, идей и больших свершений. Глава государства также отметил вклад москвичей в развитие страны и подчеркнул, что столица на протяжении веков объединяла людей разных национальностей, культур и вероисповеданий.
Путин призвал Россию сохранять лидирующие позиции в освоении Космоса
Россия должна сохранить лидирующие позиции в освоении космоса, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул приоритеты, которые стоят перед страной в сфере высоких технологий. Глава государства напомнил, что отечественная космонавтика обладает уникальной историей и мощным научным потенциалом, который необходимо развивать.
В «Зарядье» заявили, что Москва — надежный тыл для российской армии
Москва стала надежным тылом для российской армии и внесла весомый вклад в поддержку фронта, сообщил глава государства во время выступления в концертном зале «Зарядье». Столица России демонстрирует сплоченность и готовность помогать военным и всем, кто находится на передовой.
Глава государства отметил направление экономики беспилотных систем
В «Зарядье» президент России заявил, что формирование экономики беспилотных систем в Москве становится одним из ключевых направлений развития города. Он отметил, что внедрение беспилотных аппаратов открывает новые возможности для столицы и страны в целом. По его словам, развитие отрасли позволит создать новые рабочие места и повысить конкурентоспособность Москвы на мировом рынке.
Путин, Собянин и Баканов открыли НКР
Владимир Путин также принял участие в торжественном открытии Национального космического центра в Москве. Вместе с главой государства в церемонии участвовали Сергей Собянин и генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Новый центр стал крупнейшим инфраструктурным проектом российской космической отрасли за последние десятилетия.
В День города открыли движение на новом участке Троицкой линии метро
Президент России и мэр Москвы в режиме видеоконференции открыли движение на новом участке Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «ЗИЛ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Запуск нового участка обеспечит более удобный и быстрый доступ к метро для примерно 600 тысяч жителей семи районов Москвы.
В состав нового участка вошли четыре станции: «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ». Отрезок соединяет крупные жилые массивы с промышленными зонами и образовательными центрами. Новый маршрут призван снизить загруженность пересадочных узлов центра и увеличить пропускную способность столичного метрополитена.
