Экс-министр обороны Грузии отправлен под арест

Суд арестовал экс-министра обороны Грузии Бурчуладзе по делу о коррупции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе грозит до 12 лет лишения свободы по двум статьям
Экс-министру обороны Грузии Джуаншеру Бурчуладзе грозит до 12 лет лишения свободы по двум статьям Фото:

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Он обвиняется в коррупции и легализации незаконных доходов.

«Бурчуладзе был задержан 11 сентября. Он создал неконкурентные условия для закупки МРТ-аппарата для Минобороны по завышенной цене — 3,94 млн лари вместо рыночных 2,6 млн лари»,— утверждает следствие, заявление передает «Интерпрессньюс». Сообщается, что экс-министр приобрел в Испании виллу стоимостью более 0,5 млн евро, происхождение денег для которой было скрыто через фиктивный договор дарения в Грузии.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны с февраля 2021 по апрель 2024 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о злоупотреблении полномочиями и легализации незаконных доходов. Защита предлагала залог в 100 тыс. лари, но судья Екатерина Барбакадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте.

Ранее сообщалось о задержании экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Информацию об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии. Джуаншер Бурчуладзе занимал пост министра обороны Грузии в период с 2021 по 2024 год. До этого он осуществлял функции финансового менеджера в посольстве Грузии в Соединенных Штатах Америки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Он обвиняется в коррупции и легализации незаконных доходов. «Бурчуладзе был задержан 11 сентября. Он создал неконкурентные условия для закупки МРТ-аппарата для Минобороны по завышенной цене — 3,94 млн лари вместо рыночных 2,6 млн лари»,— утверждает следствие, заявление передает «Интерпрессньюс». Сообщается, что экс-министр приобрел в Испании виллу стоимостью более 0,5 млн евро, происхождение денег для которой было скрыто через фиктивный договор дарения в Грузии. Бурчуладзе занимал пост министра обороны с февраля 2021 по апрель 2024 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о злоупотреблении полномочиями и легализации незаконных доходов. Защита предлагала залог в 100 тыс. лари, но судья Екатерина Барбакадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте. Ранее сообщалось о задержании экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Информацию об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии. Джуаншер Бурчуладзе занимал пост министра обороны Грузии в период с 2021 по 2024 год. До этого он осуществлял функции финансового менеджера в посольстве Грузии в Соединенных Штатах Америки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...