Экс-министр обороны Грузии отправлен под арест

Тбилисский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для бывшего министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Он обвиняется в коррупции и легализации незаконных доходов.
«Бурчуладзе был задержан 11 сентября. Он создал неконкурентные условия для закупки МРТ-аппарата для Минобороны по завышенной цене — 3,94 млн лари вместо рыночных 2,6 млн лари»,— утверждает следствие, заявление передает «Интерпрессньюс». Сообщается, что экс-министр приобрел в Испании виллу стоимостью более 0,5 млн евро, происхождение денег для которой было скрыто через фиктивный договор дарения в Грузии.
Бурчуладзе занимал пост министра обороны с февраля 2021 по апрель 2024 года. Ему грозит до 12 лет лишения свободы по статьям о злоупотреблении полномочиями и легализации незаконных доходов. Защита предлагала залог в 100 тыс. лари, но судья Екатерина Барбакадзе удовлетворила ходатайство прокуратуры об аресте.
Ранее сообщалось о задержании экс-министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе. Информацию об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии. Джуаншер Бурчуладзе занимал пост министра обороны Грузии в период с 2021 по 2024 год. До этого он осуществлял функции финансового менеджера в посольстве Грузии в Соединенных Штатах Америки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.