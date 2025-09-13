Глава Башкирии раскрыл детали атаки дронов на регион

Глава Башкирии Хабиров: два беспилотника сбиты над регионом
Два БПЛА сбиты над Башкирией
Два БПЛА сбиты над Башкирией

На предприятии «Башнефти» в Башкортостане предотвращена атака беспилотников, оба аппарата были сбиты силами охраны и Минобороны. Об этом сообщил глава республики Башкортостан Радий Хабиров. По его данным, ущерба производству и экологии не зафиксировано, завод продолжит работу в обычном режиме.

«Мы выстраивали пассивную и активную системы защиты. Сегодня сработали обе. Как я уже говорил, два беспилотника сбиты. Мы поблагодарили ребят из Министерства обороны и охраны „Башнефти“, которые открывали огонь. Для выполнения задачи сегодня они выпустили из автомата более тысячи патронов, еще две сотни — из крупнокалиберного пулемета», — написал Хабиров в своем telegram-канале.

Оба сбитых беспилотника упали на территории предприятия. В первом случае возник пожар, который был быстро потушен. Во втором случае поврежден участок подачи технической воды. Хабиров подчеркнул, что ни снижение объема выработки, ни остановка производственного процесса не потребуются: завод будет функционировать штатно.

Ранее предприятие «Башнефть» уже подвергалось атакам с применением беспилотников: тогда сотрудники охраны также открыли огонь, сбили аппараты и оперативно ликвидировали возникший пожар. Жертв и серьезных повреждений на заводе не было, а производственный процесс не останавливался.

