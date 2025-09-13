В Салехарде парень сделал предложение на сцене сразу после выступления Пелагеи. Видео

Салехардец на главной сцене города сделал предложение своей девушке
Ямалец сделал предложение возлюбленной на сцене
Ямалец сделал предложение возлюбленной на сцене Фото:
новость из сюжета
Празднование юбилеев Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехарда в 2025 году

Праздничный концерт, посвященный Дню города Салехарда, подарил зрителям не только выступления звезд, но и незапланированный, трогательный момент, который надолго запомнится всем присутствующим. На главной сцене города разыгралась личная романтическая история. Передают корреспонденты URA.RU, работающие на месте событий.

«После выступления Пелагеи на сцену неожиданно вышли двое молодых людей. Салехардец Антон публично сделал предложение своей девушке Виктории. Публика взорвалась овациями», — рассказали корреспонденты агентства.

