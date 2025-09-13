Ямалец сделал предложение возлюбленной на сцене
Праздничный концерт, посвященный Дню города Салехарда, подарил зрителям не только выступления звезд, но и незапланированный, трогательный момент, который надолго запомнится всем присутствующим. На главной сцене города разыгралась личная романтическая история. Передают корреспонденты URA.RU, работающие на месте событий.
«После выступления Пелагеи на сцену неожиданно вышли двое молодых людей. Салехардец Антон публично сделал предложение своей девушке Виктории. Публика взорвалась овациями», — рассказали корреспонденты агентства.
