Стало известно, чем занимался премьер Британии во время массовых протестов в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Стармер отдыхал на футболе во время протестов
Премьер Стармер пошел на футбол во время массовых протестов
Премьер Стармер пошел на футбол во время массовых протестов

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер был замечен на трибунах стадиона «Эмирейтс» в Лондоне, где вместе с сыном наблюдал за матчем английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Ноттингем Форест». Об этом сообщает газета Independent. В то же время в других районах британской столицы проходили массовые протесты.

«Стармер, известный своей поддержкой „Арсенала“, предпочел провести субботний вечер на стадионе, хотя в городе проходили акции протеста», — пишет Independent. Как уточняет газета, протестные выступления прошли в центральных районах Лондона и были связаны с недовольством политикой правительства.

Марши и протесты в Лондоне проходят на фоне крупнейшей акции крайне правых в истории Великобритании, организованной активистом Томми Робинсоном, в которой приняли участие около 110 тысяч человек. Одновременно с этим в городе прошел митинг против миграционной политики, а полиция сообщила о девяти арестах и применении силы для сдерживания.

