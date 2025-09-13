Боярский впервые вышел на сцену после падения с трех метров

Народный артист РСФСР Михаил Боярский впервые вышел на сцену после серьезной травмы, полученной в результате падения с высоты. Он исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле «Театральный роман» в Театре имени Ленсовета. Об этом сообщают СМИ.
«Михаил Боярский впервые вышел на сцену Театра им. Ленсовета в новом сезоне. Он исполнил роль Иосифа Сталина в спектакле „Театральный роман“. Артист упал с высоты трех метров на спину во время спектакля, который прошел в середине апреля. Вскоре Боярскому провели успешную операцию, а после он прошел курс восстановления», — сообщает телеканал 78 в своем telegram-канале.
Отмечается, что публика тепло встретила любимого актера. Также известно, что следующее выступление Михаила Боярского состоится 16 сентября, он предстанет в роли Герцога в постановке «Ромео и Джульетта».
Ранее URA.RU сообщало, что Боярский получил травмы во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета, где он оступился за кулисами и упал с высоты около трех метров. Его супруга, художественный руководитель театра Лариса Луппиан, сообщила, что артист сломал ребро и получил ушиб легкого. Медики также диагностировали закрытую травму грудной клетки и компрессионные переломы грудных позвонков, что потребовало госпитализации и наблюдения для предотвращения осложнений, таких как пневмония.
