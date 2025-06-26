Михаил Боярский госпитализирован в Санкт-Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский поступил в отделение сосудистой кардиологии одной из больниц Санкт-Петербурга для планового обследования. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Михаил Боярский госпитализирован в отделение сосудистой кардиологии в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении канала. По предварительной информации, его приезд связан с прохождением планового медицинского осмотра.
Ранее, 14 апреля, Боярский получил травмы во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре имени Ленсовета, где он оступился за кулисами и упал с высоты около трех метров. Его супруга, художественный руководитель театра Лариса Луппиан, сообщила, что артист сломал ребро и получил ушиб легкого. Медики также диагностировали закрытую травму грудной клетки и компрессионные переломы грудных позвонков, что потребовало госпитализации и наблюдения для предотвращения осложнений, таких как пневмония.
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