Боярского госпитализировали после падения с высоты

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На спектакле с участием Боярского прозвучит только голос артиста в записи
На спектакле с участием Боярского прозвучит только голос артиста в записи Фото:

Актер Михаил Боярский оказался в больнице. Его госпитализировали после падения с высоты во время спектакля. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.

«Артист упал с высоты трех метров на спину во время спектакля 16 апреля. По предварительной информации, он мог сломать [кости]», — сообщает канал, ссылаясь на свой источник.

Театр имени Ленсовета предупредил зрителей в своем telegram-канале, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского. Он играет роль герцога Эскала, но на представлении прозвучит только голос артиста в записи.

«Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — пояснили в театре.

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Актер Михаил Боярский оказался в больнице. Его госпитализировали после падения с высоты во время спектакля. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники. «Артист упал с высоты трех метров на спину во время спектакля 16 апреля. По предварительной информации, он мог сломать [кости]», — сообщает канал, ссылаясь на свой источник. Театр имени Ленсовета предупредил зрителей в своем telegram-канале, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского. Он играет роль герцога Эскала, но на представлении прозвучит только голос артиста в записи. «Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — пояснили в театре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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