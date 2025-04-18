Боярского госпитализировали после падения с высоты

Актер Михаил Боярский оказался в больнице. Его госпитализировали после падения с высоты во время спектакля. Об этом сообщает telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на свои источники.
«Артист упал с высоты трех метров на спину во время спектакля 16 апреля. По предварительной информации, он мог сломать [кости]», — сообщает канал, ссылаясь на свой источник.
Театр имени Ленсовета предупредил зрителей в своем telegram-канале, что спектакль «Ромео и Джульетта» пройдет без участия Боярского. Он играет роль герцога Эскала, но на представлении прозвучит только голос артиста в записи.
«Поводов для беспокойства нет: состояние здоровья нашего артиста не внушает опасений, но врачи рекомендовали Михаилу Сергеевичу некоторое время отдохнуть и восстановить силы», — пояснили в театре.
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