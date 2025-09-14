СБУ объявила в розыск экс-ведущего RT Красовского

СБУ объявила в розыск бывшего ведущего RT Красовского
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине объявили в розыск российского журналиста
На Украине объявили в розыск российского журналиста Фото:

Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в материалах украинских органов власти. 

«Антон Красовский числится в розыске с февраля 2025 года», — говорится в карточке украинской базы данных, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства объявления в розыск официально не раскрываются.

Ранее российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в материалах украинских органов власти.  «Антон Красовский числится в розыске с февраля 2025 года», — говорится в карточке украинской базы данных, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства объявления в розыск официально не раскрываются. Ранее российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...