СБУ объявила в розыск экс-ведущего RT Красовского

Бывший ведущий телеканала RT Антон Красовский объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в материалах украинских органов власти.
«Антон Красовский числится в розыске с февраля 2025 года», — говорится в карточке украинской базы данных, передает РИА Новости. Причины и обстоятельства объявления в розыск официально не раскрываются.
Ранее российский блогер и певец Аким Апачев (Гасанов) был объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ). Это следует из официальных данных украинских органов власти.
