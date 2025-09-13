Бывший участник группы Nautilus Pompilius откровенно высказался о Челябинске

Челябинск на подъеме, а его центр оставляет приятные впечатления. Об этом заявил ранее входивший в состав легендарной рок-группы Nautilus Pompilius музыкант Олег Сакмаров, выступивший 13 сентября на Дне города. Своими впечатлениями после выхода на сцену вместе с коллективом «Певцовъ-Оркестр» исполнитель поделился на странице «Вконтакте».
«Впечатляющий вид со сцены на огромную массу народа в Челябинске. Очевидно, город на подъеме, все прекрасно организовано, центр красив и хорошо подсвечен. И, конечно, уральские пельмени», — отметил Сакмаров.
В своем сообщении артист также рассказал, что услышал знакомую мелодию по радио во время поездки в аэропорт. Эта была композиция 1992 года «Прогулки по воде» Nautilus Pompilius, в которой он играл на флейте и гобое.
Как сообщало URA.RU ранее, певец, актер и режиссер Дмитрий Певцов представил свою творческую программу на сцене у Торгового центра в канун 289-летия Челябинска. Он исполнил популярные песни из мультфильмов и кинолент. Так, например, зрители порадовались популярным мелодиям из «Бременских музыкантов», «Иронии судьбы» и «Белого солнца пустыни».
