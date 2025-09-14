Фигуранту дела о мошенничестве в отношении Газманова предъявлено обвинение

Фигуранту уголовного дела о мошенничестве против народного артиста России Олега Газманова и его супруги предъявлено официальное обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом следует из материалов уголовного дела.
«Фигуранту предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в материалах дела. Их содержание приводит РИА Новости. Он также подозревается в мошенничестве в отношении Газманова и его жены Марины Муравьевой-Газмановой.
В документах говорится, что сначала суд в Москве отправил мужчину под стражу, но потом Мосгорсуд поменял это решение и перевел его под домашний арест. Ему нельзя общаться с потерпевшими, свидетелями и другими участниками дела, пользоваться телефоном, интернетом и отправлять или получать письма. Кроме того, отмечается, что у фигуранта есть проблемы с сердцем. Он также имеет иждивенцев.
Ранее стало известно о задержании мужчины, который до этого не имел проблем с законом. Уточняется, что в рамках расследования рассматривается несколько эпизодов противоправной деятельности. Один из них непосредственно связан с семьей Газманова.
