На расширение ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов и добавят новые съезды

Власти Свердловской области в 2025 году выделят дополнительно 170 миллионов рублей на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Также с учетом пожеланий свердловчан будут добавлены новые съезды, сообщил врио губернатора Денис Паслер.
«Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей: в проект добавили съезды к садам „Прогресс“ и „Звездочка“, проезды ещё к нескольким садам, новые путепроводы. Реконструкция ЕКАД с расширением является стратегическим приоритетом для региона», — написал Паслер в своем telegram-канале.
Решение об увеличении финансирования связано с ростом транспортной нагрузки на северном участке ЕКАД. Интенсивность движения в районе 10-го километра дороги за последние годы выросла с 30 до 40 тысяч автомобилей в сутки.
Ранее Паслер заручился поддержкой вице-премьера Марата Хуснуллина при расширении ЕКАД. Также был поднят вопрос о продлении «путинского автобана».
Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство начнут в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.
