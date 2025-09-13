13 сентября 2025

На расширение ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов и добавят новые съезды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На участке появятся развязка, новые автобусные остановки с надземным пешеходным переходом, освещение и тротуары
На участке появятся развязка, новые автобусные остановки с надземным пешеходным переходом, освещение и тротуары Фото:

Власти Свердловской области в 2025 году выделят дополнительно 170 миллионов рублей на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Также с учетом пожеланий свердловчан будут добавлены новые съезды, сообщил врио губернатора Денис Паслер.

«Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей: в проект добавили съезды к садам „Прогресс“ и „Звездочка“, проезды ещё к нескольким садам, новые путепроводы. Реконструкция ЕКАД с расширением является стратегическим приоритетом для региона», — написал Паслер в своем telegram-канале.

Решение об увеличении финансирования связано с ростом транспортной нагрузки на северном участке ЕКАД. Интенсивность движения в районе 10-го километра дороги за последние годы выросла с 30 до 40 тысяч автомобилей в сутки.

Ранее Паслер заручился поддержкой вице-премьера Марата Хуснуллина при расширении ЕКАД. Также был поднят вопрос о продлении «путинского автобана».

Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство начнут в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Свердловской области в 2025 году выделят дополнительно 170 миллионов рублей на расширение северного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Также с учетом пожеланий свердловчан будут добавлены новые съезды, сообщил врио губернатора Денис Паслер. «Средства нужны, чтобы учесть все пожелания жителей: в проект добавили съезды к садам „Прогресс“ и „Звездочка“, проезды ещё к нескольким садам, новые путепроводы. Реконструкция ЕКАД с расширением является стратегическим приоритетом для региона», — написал Паслер в своем telegram-канале. Решение об увеличении финансирования связано с ростом транспортной нагрузки на северном участке ЕКАД. Интенсивность движения в районе 10-го километра дороги за последние годы выросла с 30 до 40 тысяч автомобилей в сутки. Ранее Паслер заручился поддержкой вице-премьера Марата Хуснуллина при расширении ЕКАД. Также был поднят вопрос о продлении «путинского автобана». Расширять до шести полос планируют участок северного полукольца ЕКАД, связывающий дублер Сибирского тракта и Режевской тракт. Строительство начнут в 2025 году. Проект реконструкции уже получил положительное заключение госэкспертизы. Расчетная скорость движения на этом участке составит 120 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...