Школьника из Перми задержали за террористическую деятельность

Дзержинский районный суд Перми выбрал меру пресечения для 15-летнего подростка, подозреваемого в покушении на поджог релейного шкафа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого по уголовному делу о покушении на поджог релейного шкафа», — указано в базе суда. Срок — до 10 ноября.
По версии следствия, к попытке поджога причастны двое подростков, 11 и 15 лет. Однако только старший из них может быть привлечен к уголовной ответственности по факту преступления, так как достиг необходимого возраста. Защита обвиняемого не возражала против назначения домашнего ареста.
Действия школьника расцениваются как попытка теракта. URA.RU уже писало, что в ходе проверки выяснилось — школьник проходил специальное обучение перед преступлением. До этого он вступил в террористическую организацию, запрещенную в России.
