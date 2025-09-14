Белгород атаковали свыше 30 беспилотников ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили 32 беспилотника по Белгороду, 21 из них сбиты
В результате атаки БПЛА пострадал подросток, заявил Гладков
В результате атаки БПЛА пострадал подросток, заявил Гладков Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Над Белгородом уничтожено 21 из 32 беспилотников, выпущенных ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Белгород атакован 32 беспилотниками, из которых 21 сбит», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 16-летнюю девушку. Значительные разрушения зафиксированы в жилом секторе: повреждены 15 квартир в многоквартирных домах, два частных дома, 34 транспортных средства и несколько социальных и административных объектов.

Атаки затронули многие районы области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и другие муниципальные образования. В частности, в Шебекинском муниципальном округе было зафиксировано 132 атаки беспилотников, 120 из которых удалось отразить. В результате этих атак пострадала женщина, получившая ранения средней степени тяжести, а также были повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты инфраструктуры.

В настоящее время службы приступили к оценке ущерба и восстановительным работам, которые будут проводиться после согласования с Министерством обороны РФ. Местные власти продолжают мониторить обстановку и призывают жителей сохранять бдительность в связи с продолжающейся угрозой новых атак.

