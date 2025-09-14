Белгород атаковали свыше 30 беспилотников ВСУ

Над Белгородом уничтожено 21 из 32 беспилотников, выпущенных ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Белгород атакован 32 беспилотниками, из которых 21 сбит», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадали шесть мирных жителей, включая 16-летнюю девушку. Значительные разрушения зафиксированы в жилом секторе: повреждены 15 квартир в многоквартирных домах, два частных дома, 34 транспортных средства и несколько социальных и административных объектов.
Атаки затронули многие районы области, включая Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский и другие муниципальные образования. В частности, в Шебекинском муниципальном округе было зафиксировано 132 атаки беспилотников, 120 из которых удалось отразить. В результате этих атак пострадала женщина, получившая ранения средней степени тяжести, а также были повреждены жилые дома, транспортные средства и объекты инфраструктуры.
В настоящее время службы приступили к оценке ущерба и восстановительным работам, которые будут проводиться после согласования с Министерством обороны РФ. Местные власти продолжают мониторить обстановку и призывают жителей сохранять бдительность в связи с продолжающейся угрозой новых атак.
