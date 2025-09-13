13 сентября 2025

В ХМАО на трассе смерти КАМАЗ влетел в легковушку, есть погибшие. Фото

В легковушку врезался КАМАЗ
В легковушку врезался КАМАЗ Фото:

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной трассой смерти из-за большого числа смертельных ДТП, в ночь на 14 сентября произошла трагедия. Здесь на 735-м километре КАМАЗ снес автомобиль Kia. Как сообщила Госавтоинспекция Югры, погиб пассажир легковушки.

«14 сентября около 01:30 на 753-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, водитель КАМАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia. В результате ДТП пассажирка 1996 года рождения погибла», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Еще одна пассажирка Kia получила травмы. Ее госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

