На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, прозванной трассой смерти из-за большого числа смертельных ДТП, в ночь на 14 сентября произошла трагедия. Здесь на 735-м километре КАМАЗ снес автомобиль Kia. Как сообщила Госавтоинспекция Югры, погиб пассажир легковушки.
«14 сентября около 01:30 на 753-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе, водитель КАМАЗ, по предварительным данным, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Kia. В результате ДТП пассажирка 1996 года рождения погибла», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Еще одна пассажирка Kia получила травмы. Ее госпитализировали. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
