13 сентября 2025

Явка на выборах в Челябинской области превысила 30 процентов

Председатель облизбиркома Евгений Голицын озвучил явку на челябинских выборах
Председатель облизбиркома Евгений Голицын озвучил явку на челябинских выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

К 12 часам третьего дня голосования явка на выборах в Челябинской области перевалила за 30 процентов. Об этом сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.

«На выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области по состоянию на 12:00 явка составила 31,7% (с учетом ДЭГ). По дистанционному электронному голосованию проголосовало уже более 85% избирателей», — сообщил Голицын в telegram-канале избиркома.

В регионе проходят выборы депутатов заксобрания региона, а также в собрания депутатов 39 из 43 муниципалитетов. Выборы проходят с 12 сентября, 14 сентября — завершающий день выборов. До 14:00 часов жители могут обратиться в участковые избирательные комиссии для голосования на дому.

До 8 сентября на портале Госуслуг принимались заявки для голосования по ДЭГ. Таким образом захотели проголосовать более 144 тысяч избирателей региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
