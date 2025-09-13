Явка на выборах в Челябинской области превысила 30 процентов

К 12 часам третьего дня голосования явка на выборах в Челябинской области перевалила за 30 процентов. Об этом сообщил председатель облизбиркома Евгений Голицын.
«На выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области по состоянию на 12:00 явка составила 31,7% (с учетом ДЭГ). По дистанционному электронному голосованию проголосовало уже более 85% избирателей», — сообщил Голицын в telegram-канале избиркома.
В регионе проходят выборы депутатов заксобрания региона, а также в собрания депутатов 39 из 43 муниципалитетов. Выборы проходят с 12 сентября, 14 сентября — завершающий день выборов. До 14:00 часов жители могут обратиться в участковые избирательные комиссии для голосования на дому.
До 8 сентября на портале Госуслуг принимались заявки для голосования по ДЭГ. Таким образом захотели проголосовать более 144 тысяч избирателей региона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!