13 сентября 2025

Директор ХК «Металлурга» опроверг слухи об интересе к Кузнецову

После появления форварда Кузнецова на матче «Металлурга» поползли слухи о его переходе в команду
После появления форварда Кузнецова на матче «Металлурга» поползли слухи о его переходе в команду Фото:

Директор магнитогорского «Металлурга» Алексей Жлоба развеял распространившиеся слухи о возможном переходе в клуб известного форварда родом из Челябинска Евгения Кузнецова. Об этом сообщают «Известия». 

«Да, Кузнецов недавно был в Магнитогорске, смотрел с трибуны один из наших матчей, общался с разными знакомыми ему людьми в городе. Однако официальных разговоров на уровне клуба с ним не было», — заявил директор «Металлурга» «Известиям».

Комментарий прозвучал на фоне важного события для клуба. В четверг на заседании совета директоров КХЛ был избран новый состав органа, в котором свои места сохранили президент «Металлурга» Виктор Рашников и сам Алексей Жлоба.

Тем временем, команда провела неоднозначный старт в новом сезоне КХЛ, сыграв три матча дома. «Металлург» одержал победу в серии буллитов над казанским «Ак Барсом» (4:3), проиграл в овертайме уфимскому «Салавату Юлаеву» (2:3) и уступил по буллитам московскому «Динамо» (1:2).

В средствах массовой информации и социальных сетях на протяжении длительного времени циркулируют неподтвержденные сообщения о том, что Кузнецов, после возвращения из США и неудачного выступления за СКА из Санкт-Петербурга, якобы планирует вернуться в Челябинск, где начинал свою профессиональную карьеру. В качестве аргумента в пользу этой версии некоторые болельщики ранее указывали на присутствие Кузнецова в одной из лож на матче плей-офф между «Трактором» и московским «Динамо». После окончания встречи хоккеист также зашел в раздевалку челябинского клуба.

