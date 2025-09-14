В Госдуме высказались о предложении приравнять вейпы к наркотикам

Предложение приравнять электронные сигареты (вейпы) к наркотическим веществам является избыточным. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.
«Действительно, некоторые из вейпов содержали в том числе марихуану в свое время, поэтому если это есть, если это будет доказано — то там и привлечение будет по наркотической статье. Если же речь идет об обычных вейпах табакосодержащих или нетабакосодержащих, то я считаю предложение избыточным», — сказал Куринный в разговоре с «Лентой.ру».
Подобную идею накануне высказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Именно он предложил приравнять вейпы к наркотическим веществам с целью ужесточения ответственности за их распространение. Однако, по мнению Алексея Куринного, данная инициатива представляет собой не что иное, как откровенно абсурдную меру, направленную прежде всего на привлечение общественного внимания к самому инициатору, а не на решение заявленной проблемы.
Ранее стало известно, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить продажу вейпов на территории РФ. Российский лидер поддержал эту инициативу. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, после решения Путина депутаты через два месяца выйдет на принятие закона о полной запрете продажи электронных курительных устройств на территории России.
