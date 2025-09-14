Главы территорий отчитались о голосовании в своих аккаунтах в соцсетях (архивное фото)
новость из сюжетаВыборы губернатора Пермского края — 2025
В Пермском крае главы городов и муниципальных округов приняли участие в голосовании по выборам губернатора. Фото и видео с избирательных участков чиновники разместили в своих аккаунтах в соцсетях.
Кто-то, как глава Перми Эдуард Соснин, голосовал на избирательном участке. Другие, как мэр Березников Алексей Казаченко, предпочли дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как чиновники выбирали губернатора, в фоторепортаже URA.RU.
