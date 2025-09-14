С детьми, женами, онлайн: как мэры в Пермском крае выбирают губернатора. Фото, видео

Главы округов в Пермском крае проголосовали на выборах губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главы территорий отчитались о голосовании в своих аккаунтах в соцсетях (архивное фото)
Главы территорий отчитались о голосовании в своих аккаунтах в соцсетях (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае главы городов и муниципальных округов приняли участие в голосовании по выборам губернатора. Фото и видео с избирательных участков чиновники разместили в своих аккаунтах в соцсетях.

Кто-то, как глава Перми Эдуард Соснин, голосовал на избирательном участке. Другие, как мэр Березников Алексей Казаченко, предпочли дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как чиновники выбирали губернатора, в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае главы городов и муниципальных округов приняли участие в голосовании по выборам губернатора. Фото и видео с избирательных участков чиновники разместили в своих аккаунтах в соцсетях. Кто-то, как глава Перми Эдуард Соснин, голосовал на избирательном участке. Другие, как мэр Березников Алексей Казаченко, предпочли дистанционное электронное голосование (ДЭГ). О том, как чиновники выбирали губернатора, в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...