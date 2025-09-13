13 сентября 2025

Челябинские озера загадочно поменяли свой цвет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вода сразу в трех челябинских озерах приобрела необычный цвет
Вода сразу в трех челябинских озерах приобрела необычный цвет Фото:

В Челябинской области сразу три озера изменили цвет воды — в Большом Миассово она стала ярко-зеленой, а в Горьком и Большом Шантропае приобрела оттенки от красного до оранжевого и желтого. Что вызвало изменение цвета в двух соленых озерах — для ученых пока остается загадкой. Об этом сообщают в Южно-Уральском федеральном научном центре минералогии и геоэкологии УрО РАН.

«Необычные цвета воды были зафиксированы при плановом мониторинге состояния водоемов в сентябре 2025 года. Изменение цвета пресноводного озера Большое Миассово связано с активным цветением. Однако причины изменения окраски соленых озер Горькое и Большой Шантропай исследователям еще предстоит выяснить — подобное явление фиксируется впервые за длительный период наблюдений», — отмечает Южно-Уральский федеральный научный центр на своей странице в «ВКонтакте». 

Гидробиологи выдвигают несколько гипотез. В научном центре пояснили, что в соленых водоемах могла резко возрасти концентрация дуналиеллы солоноводной — микроводоросли, способной выживать в экстремальных условиях. Также специалисты не исключают массовое размножение архей — древнейших микроорганизмов с розовым пигментом в мембранах, и бактерий Salinibacter ruber, которые придают воде розовые оттенки при высоком содержании соли (более 20%). Для подтверждения этих версий ученые продолжают лабораторные исследования собранных проб.

Ученые считают, что подобные изменения могут быть вызваны аномальными погодными условиями, в том числе жарой и малым количеством осадков летом 2025 года. Специалисты отмечают: полученные данные помогут оценить состояние уникальных экосистем региона и принять меры по их сохранению.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области сразу три озера изменили цвет воды — в Большом Миассово она стала ярко-зеленой, а в Горьком и Большом Шантропае приобрела оттенки от красного до оранжевого и желтого. Что вызвало изменение цвета в двух соленых озерах — для ученых пока остается загадкой. Об этом сообщают в Южно-Уральском федеральном научном центре минералогии и геоэкологии УрО РАН. «Необычные цвета воды были зафиксированы при плановом мониторинге состояния водоемов в сентябре 2025 года. Изменение цвета пресноводного озера Большое Миассово связано с активным цветением. Однако причины изменения окраски соленых озер Горькое и Большой Шантропай исследователям еще предстоит выяснить — подобное явление фиксируется впервые за длительный период наблюдений», — отмечает Южно-Уральский федеральный научный центр на своей странице в «ВКонтакте».  Гидробиологи выдвигают несколько гипотез. В научном центре пояснили, что в соленых водоемах могла резко возрасти концентрация дуналиеллы солоноводной — микроводоросли, способной выживать в экстремальных условиях. Также специалисты не исключают массовое размножение архей — древнейших микроорганизмов с розовым пигментом в мембранах, и бактерий Salinibacter ruber, которые придают воде розовые оттенки при высоком содержании соли (более 20%). Для подтверждения этих версий ученые продолжают лабораторные исследования собранных проб. Ученые считают, что подобные изменения могут быть вызваны аномальными погодными условиями, в том числе жарой и малым количеством осадков летом 2025 года. Специалисты отмечают: полученные данные помогут оценить состояние уникальных экосистем региона и принять меры по их сохранению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...