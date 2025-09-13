В Челябинской области сразу три озера изменили цвет воды — в Большом Миассово она стала ярко-зеленой, а в Горьком и Большом Шантропае приобрела оттенки от красного до оранжевого и желтого. Что вызвало изменение цвета в двух соленых озерах — для ученых пока остается загадкой. Об этом сообщают в Южно-Уральском федеральном научном центре минералогии и геоэкологии УрО РАН.
«Необычные цвета воды были зафиксированы при плановом мониторинге состояния водоемов в сентябре 2025 года. Изменение цвета пресноводного озера Большое Миассово связано с активным цветением. Однако причины изменения окраски соленых озер Горькое и Большой Шантропай исследователям еще предстоит выяснить — подобное явление фиксируется впервые за длительный период наблюдений», — отмечает Южно-Уральский федеральный научный центр на своей странице в «ВКонтакте».
Гидробиологи выдвигают несколько гипотез. В научном центре пояснили, что в соленых водоемах могла резко возрасти концентрация дуналиеллы солоноводной — микроводоросли, способной выживать в экстремальных условиях. Также специалисты не исключают массовое размножение архей — древнейших микроорганизмов с розовым пигментом в мембранах, и бактерий Salinibacter ruber, которые придают воде розовые оттенки при высоком содержании соли (более 20%). Для подтверждения этих версий ученые продолжают лабораторные исследования собранных проб.
Ученые считают, что подобные изменения могут быть вызваны аномальными погодными условиями, в том числе жарой и малым количеством осадков летом 2025 года. Специалисты отмечают: полученные данные помогут оценить состояние уникальных экосистем региона и принять меры по их сохранению.
