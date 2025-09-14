Соловьев раскрыл, что первым делом сделает после победы РФ на Украине

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что после завершения спецоперации на Украине и победы России он выспится. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Телеведущий также добавил, что испытает в этот момент опустошающее чувство счастья.
«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда будет победа], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья», — заявил Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1».
Выпуск с Соловьевым в эфире программы «Судьба человека» вышел 14 сентября. Телеведущий рассказал, почему его тянет на фронт и поделился размышлениями о том, как изменилась Россия в последние годы.
