Соловьев раскрыл, что первым делом сделает после победы РФ на Украине

Соловьев: после окончания СВО я высплюсь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Соловьев заявил, что первым делом выспится после победы России в СВО
Владимир Соловьев заявил, что первым делом выспится после победы России в СВО Фото:

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что после завершения спецоперации на Украине и победы России он выспится. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Телеведущий также добавил, что испытает в этот момент опустошающее чувство счастья. 

«Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда будет победа], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья», — заявил Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1».

Выпуск с Соловьевым в эфире программы «Судьба человека» вышел 14 сентября. Телеведущий рассказал, почему его тянет на фронт и поделился размышлениями о том, как изменилась Россия в последние годы. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев рассказал, что после завершения спецоперации на Украине и победы России он выспится. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Телеведущий также добавил, что испытает в этот момент опустошающее чувство счастья.  «Мы пишем летопись победы и героизма русского народа. [Когда будет победа], во-первых, я высплюсь. Затем, как ни странно, но, когда ты выполнил большую-большую работу, наступает такой момент, когда, знаешь, опустошение, но это опустошение счастья», — заявил Соловьев в эфире программы на телеканале «Россия 1». Выпуск с Соловьевым в эфире программы «Судьба человека» вышел 14 сентября. Телеведущий рассказал, почему его тянет на фронт и поделился размышлениями о том, как изменилась Россия в последние годы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...