13 сентября 2025

В Тюмени ветеран Великой Отечественной войны отмечает 101 год. Фото

Ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени Александр Ефимович Дикарев сегодня отмечает 101-летие. С такой крупной датой его поздравил глава региона Александр Моор.

«Участник Великой Отечественной войны Александр Ефимович Дикарев отмечает 101-летие. Именинника поздравили и вручили ему телеграмму от губернатора Тюменской области Александра специалисты Управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского муниципального округа. Глава региона пожелал ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и бодрости духа», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.

