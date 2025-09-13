От имени главы региона ветерану передали поздравительную телеграмму
Ветеран Великой Отечественной войны из Тюмени Александр Ефимович Дикарев сегодня отмечает 101-летие. С такой крупной датой его поздравил глава региона Александр Моор.
«Участник Великой Отечественной войны Александр Ефимович Дикарев отмечает 101-летие. Именинника поздравили и вручили ему телеграмму от губернатора Тюменской области Александра специалисты Управления социальной защиты населения Тюмени и Тюменского муниципального округа. Глава региона пожелал ветерану крепкого здоровья, хорошего настроения и бодрости духа», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.
