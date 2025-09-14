Свердловчане побили рекорд по явке на выборах губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2017 году явка на голосовании составила 37,31%
В 2017 году явка на голосовании составила 37,31% Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Явка на выборах губернатора Свердловской области на 18:00 третьего дня голосования составила 38,42%. В Екатеринбурге проголосовали 31,18%. Данные публикует облизбирком.

Таким образом, побит рекорд выборов 2017 года. Тогда явка на выборах губернатора составила 37,31%. В 2022 году этот показатель составил 28,67%.

В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.

Инфографика губернаторских выборов
Инфографика губернаторских выборов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Явка на выборах губернатора Свердловской области на 18:00 третьего дня голосования составила 38,42%. В Екатеринбурге проголосовали 31,18%. Данные публикует облизбирком. Таким образом, побит рекорд выборов 2017 года. Тогда явка на выборах губернатора составила 37,31%. В 2022 году этот показатель составил 28,67%. В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...