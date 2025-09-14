Свердловчане побили рекорд по явке на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора Свердловской области на 18:00 третьего дня голосования составила 38,42%. В Екатеринбурге проголосовали 31,18%. Данные публикует облизбирком.
Таким образом, побит рекорд выборов 2017 года. Тогда явка на выборах губернатора составила 37,31%. В 2022 году этот показатель составил 28,67%.
В Свердловской области проходят досрочные выборы губернатора. Голосование идет три дня — 12, 13 и 14 сентября. На выборы выдвинулись пять кандидатов. Это врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).
За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.
