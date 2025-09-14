В районе Поклонной горы на Кутузовском проспекте в Москве автомобиль скорой помощи опрокинулся из-за столкновения с седаном. По информации telegram-каналов, травмы получили три человека: водитель скорой, фельдшер и пациент, которого перевозили в медицинское учреждение. Опрокинувшаяся скорая заблокировала два ряда движения. В связи с этим движение транспорта в сторону центра столицы осложнено на участке протяженностью 2,4 километра. Жителям столицы рекомендуется заранее планировать маршруты объезда. Что известно о ДТП в Москве к этому часу — в материале URA.RU.
Пострадали три человека
На Кутузовском проспекте в районе дома №3 произошло ДТП — на бок опрокинулся автомобиль скорой помощи. Так, в момент движения машины скорой по дороге из среднего ряда внезапно выехал черный седан Mercedes S-Class. По свидетельствам очевидцев, водитель авто предпринимал попытку обгона скорой. Он резко перестроился в левую полосу, не заметив или проигнорировав сигналы спецавтомобиля. Предположительно, авария произошла из-за экстренного торможения, передает Avia.pro. На видеозаписи видно, что водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением. Машина съехала на газон и после этого перевернулась несколько раз.
Как информирует telegram-канал «112», в результате аварии пострадали три человека. Среди них: фельдшер, водитель скорой и пациент, находившийся в машине и направлявшийся в лечебное учреждение. Водителю медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался.
Предварительные данные ГИБДД
Согласно предварительным данным сотрудников ГИБДД, причиной происшествия стало нарушение правил дорожного движения водителем Mercedes, выразившееся в несоблюдении права приоритета для спецтранспорта. Несмотря на включенные сирену и проблесковые маячки у машины скорой, водитель седана пошел на обгон, который привел к потере управления транспортным средством. Эксперты обратили внимание на то, что дорожное покрытие на момент аварии оставалось скользким из-за проведенного полива спецтехникой. При этом на автомобиле скорой помощи были установлены стандартные шины, не предназначенные для экстренных ситуаций.
Инспекторы оформили административный протокол по статье 12.17 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за непропуск транспортных средств с включенными спецсигналами. Нарушителю грозит штраф в размере до 500 рублей, однако также возможно лишение водительских прав сроком до одного года. Материалы дела будут переданы в суд для всестороннего рассмотрения обстоятельств произошедшего, пишет Avia.pro.
Из-за пробки затруднено движение на дороге
На месте происшествия работают городские оперативные службы и сотрудники ГАИ. Движение транспорта в направлении центра осложнено на протяжении 2,4 километра.
"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", — заявили в Дептрансе. Информация размещена в telegram-канале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.