Экзитполы: ЕР побеждает на выборах всех уровней в Челябинской области

Партии поделили места в собраниях челябинских муниципалитетов
«Единая Россия» готовится торжествовать победу на челябинских выборах
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

«Единая Россия» получает абсолютное большинство в новом составе законодательного собрания Челябинской области. Об этом по итогам завершившихся 14 сентября трехдневных выборов сообщили URA.RU в АНО «Центр общественного мониторинга и проектов».

«По предварительным данным, применительно к 30 приходящимся на партийные избирательные списки мандатов единороссы получают 52,1% голосов. Ближайшие соперники в лице „Справедливой России“ набирают 13,2%. Далее следуют ЛДПР (12,3%), „Новые люди“ (9,3%), КПРФ (9,1%) и Партия пенсионеров — 4%», — рассказал URA.RU директор Центра Антон Громыко.

Согласно данным экзитполов, кандидаты от ЕР лидируют также во всех 30 одномандатных округах, за исключением трех. В округе №19 на данный момент побеждает эсер Егор Бабкин, в округе №20 его однопартиец Дмитрий Сумин и округе №24 — лидер регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин. В последнем случае соперника-единоросса у Пашина просто не было — Сергей Евтеев снялся с выборов.

Также, по информации источников, в 37 из 39 избирательных кампаний муниципального уровня лидерство принадлежит единороссам. Но окончательные итоги будут подведены уже 15 сентября, когда подсчет бюллетеней полностью завершится.

В общей сложности, в Челябинской области проходили 40 избирательных кампаний: 39 муниципального и одна регионального уровня. В итоге были распределены 783 мандата, в том числе 60 мест в заксобрании региона.

