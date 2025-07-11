11 июля 2025

После решения о национализации ЮГК подчиненный Струкова снялся с выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллега бизнесмена Струкова утратил статус выдвинутого кандидата
Коллега бизнесмена Струкова утратил статус выдвинутого кандидата Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура потребовала национализировать «Южуралзолото»

Гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Сергей Евтеев снялся с выборов в Законодательное Собрание Челябинской области. Это произошло после решения суда о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), принадлежащего вице-спикеру ЗСО Константину Струкову.

«Евтеев Сергей Александрович. Утративший статус выдвинутого кандидата», — говорится в сообщении на сайте избиркома. Евтеев выдвигался на выборы по округу №24, в который входит Пластовский округ, на территории которого находятся предприятия ЮГК.

С 2000 года по этому округу выборы выигрывал Струков. После 25 лет работы в областном парламенте он принял решение не идти на выборы и кандидатом стал его представитель. «Бизнес-Актив» является управляющей компанией самого высокого в Челябинске бизнес-центра, который принадлежит Струкову.

Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский районный суд Челябинска. Иск подала Генпрокуратура РФ. На счета холдинга, а также на счета Струкова и Евтеева наложен арест.

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Гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Сергей Евтеев снялся с выборов в Законодательное Собрание Челябинской области. Это произошло после решения суда о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), принадлежащего вице-спикеру ЗСО Константину Струкову. «Евтеев Сергей Александрович. Утративший статус выдвинутого кандидата», — говорится в сообщении на сайте избиркома. Евтеев выдвигался на выборы по округу №24, в который входит Пластовский округ, на территории которого находятся предприятия ЮГК. С 2000 года по этому округу выборы выигрывал Струков. После 25 лет работы в областном парламенте он принял решение не идти на выборы и кандидатом стал его представитель. «Бизнес-Актив» является управляющей компанией самого высокого в Челябинске бизнес-центра, который принадлежит Струкову. Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский районный суд Челябинска. Иск подала Генпрокуратура РФ. На счета холдинга, а также на счета Струкова и Евтеева наложен арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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