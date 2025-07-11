После решения о национализации ЮГК подчиненный Струкова снялся с выборов

Гендиректор ООО «Бизнес-Актив» Сергей Евтеев снялся с выборов в Законодательное Собрание Челябинской области. Это произошло после решения суда о национализации холдинга «Южуралзолото группа компаний» («ЮГК»), принадлежащего вице-спикеру ЗСО Константину Струкову.
«Евтеев Сергей Александрович. Утративший статус выдвинутого кандидата», — говорится в сообщении на сайте избиркома. Евтеев выдвигался на выборы по округу №24, в который входит Пластовский округ, на территории которого находятся предприятия ЮГК.
С 2000 года по этому округу выборы выигрывал Струков. После 25 лет работы в областном парламенте он принял решение не идти на выборы и кандидатом стал его представитель. «Бизнес-Актив» является управляющей компанией самого высокого в Челябинске бизнес-центра, который принадлежит Струкову.
Решение о национализации ЮГК принял 11 июля Советский районный суд Челябинска. Иск подала Генпрокуратура РФ. На счета холдинга, а также на счета Струкова и Евтеева наложен арест.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!