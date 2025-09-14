В ЯНАО завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов в Заксобрание

В 20:00 закрылись все избирательные участки
В 20:00 закрылись все избирательные участки Фото:
новость из сюжета
Выборы в ЯНАО в 2025 году

На Ямале в 20:00 14 сентября закрылись избирательные участки. По предварительной информации, выборы прошли без нарушений.

«Избирательные участки закрылись вовремя. Трехдневное голосование по выборам депутатов в Заксобрание региона девятого созыва завершилось. Члены избирательной комиссии приступили к подсчету голосов», — сообщили URA.RU в избиркоме ЯНАО.

Явка избирателей на 18:00 14 сентября составила более 48%. Это выше, чем на прошлых выборах в восьмой созыв Заксо.

