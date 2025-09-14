Священник РПЦ разрешил верующим мастурбировать, но при одном условии

Русская Православная Церковь допустила возможность мастурбации для верующих при одном исключительном условии — в рамках медицинских или юридических процедур и только после индивидуального одобрения духовного наставника. С заявлением выступил священнослужитель Игорь Сильченков. Он подчеркнул, что мастурбация, совершаемая даже по медицинским показаниям, не приобретает характера добродетели.
«Ни в коем случае нельзя заниматься рукоблудием ни для здоровья, ни для чего. Возможно, какие-то есть ситуации, когда надо сделать какие-то анализы, но это обговаривается с духовником отдельно», — заявил Сильченков в видео, которое разместил в YouTube. По словам представителя Церкви, позиция по данному вопросу сохраняется принципиальной: мастурбация рассматривается как проявление греховной страсти и нарушение христианских норм. Однако в экстренных случаях, например, для получения биоматериала при лечении бесплодия, проведении диагностики или сборе доказательств по уголовным делам, допускается исключение из этого правила.
По словам священника, самостоятельное принятие подобных решений недопустимо. Духовник должен определить, действительно ли ситуация требует такого шага и не идет ли речь о попытке оправдать личные желания под видом медицинской необходимости.
Как отмечает Life, РПЦ не изменяет традиционного отношения к мастурбации как к греху, но выделяет крайне узкие рамки для ее допустимости. Исключение возможно только при наличии объективных медицинских или юридических показаний и строгом контроле со стороны духовного наставника.
