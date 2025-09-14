14 сентября 2025

В России завершились трехдневные выборы

В Российской Федерации завершился единый день голосования, проходивший с 12 по 14 сентября 2025 года. О конце избирательного процесса в стране сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. В этот период состоялись выборы различных уровней: граждане голосовали за глав 21 субъекта страны, депутатов законодательных собраний регионов, а также представителей органов местного самоуправления.

«Единый день голосования-2025 завершен в России», — сообщила Памфилова. Сейчас регионы начали подчет голосов.

Прямые выборы губернаторов прошли в 20 субъектах страны. В одном регионе глава будет избран через парламент, а в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Последним завершил работу избирательный участок в Калининграде. Всего в регионе было открыто 158 избирательных участков.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе организовано в 24 регионах. В Москве были открыты экстерриториальные избирательные участки для проведения выборов губернаторов в 19 регионах, где голосование осуществляется с использованием столичной электронной платформы.

По словам главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, жалобы, связанных с проведением выборов различных уровней в стране, практически отсутствуют. Кроме того, благодаря последовательным мерам по предупреждению и регулярному мониторингу, распространение ложной информации в период избирательных кампаний в регионах России удается свести к минимуму. 

